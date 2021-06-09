Сколько страховых выплат получили аграрии Казахстана по итогам прошлого сезона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об особенностях новой системы добровольного страхования в АПК рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2020 года в республике вступила в действие новая система добровольного страхования в АПК. В новой системе предусмотрена господдержка в виде субсидирования страховых премий в размере 50%.В систему привлечены международные перестраховочные компании, которые обеспечивают гарантированность выплат при наступлении страховых случаев. Все процессы страхования полностью автоматизированы», - сказал Сапархан Омаров.

Глава МСХ отметил, что утверждены страховые продукты в области растениеводства и впервые в животноводстве – страхование КРС.

«Продукт является мультирисковым – в число рисков включены инфекционные и особо опасные болезни, пожар, злоумышленные действия третьих лиц, опасные природные или стихийные явления, а также несчастные случаи – взрыв, удар молнии, удушение, нападение зверей и другие», - пояснил Сапархан Омаров.

Было сообщено, что по итогам весенне-полевых и уборочных работ 2020 года застраховано 115 тыс. га посевов зерновых и масличных культур в шести зерносеющих регионах. В результате страховых случаев выплачено 518,2 млн. тенге.

В животноводстве было застраховано 2 117 голов КРС. Страховых случаев не зарегистрировано.