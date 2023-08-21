Сколько стоит собрать ребенка в школу в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До 1 сентября осталось чуть меньше двух недель. В самый разгар сезона родители выстраиваются в длинную очередь, чтобы приобрести школьные принадлежности и форму для ребенка по приемлемой цене. Астана – один из крупных мегаполисов страны, поэтому не секрет, что родители тратятся в два раза больше по сравнению с другими регионами. Тем не менее, корреспондент МИА «Казинформ» расскажет, во сколько тенге могут обойтись сборы школьников, где дешевле купить канцтовары и форму, а где действуют хорошие акции.

У столичных родителей широкий выбор школьной формы и канцтоваров для детей. Одежду можно купить как на базаре, так и в крупных торговых центрах, сшить на заказ. То же самое касается и канцтоваров.

В масс-маркете есть несколько магазинов, предлагающих покупателям школьную форму по низкой цене. В одном из них брюки для мальчиков стоят от 6990 тенге и выше. Костюм стоит 12990 тенге. Юбки для девочек стоят 4990 тенге. Сарафан можно приобрести за 5900- 6990 тенге.

Еще в одном магазине масс-маркета брюки для мальчиков можно купить за 12-14 тысяч тенге. Более качественные за 17 тысяч тенге. Рубашки стоят от 7 до 10 тысяч тенге. Обувь стоят от 20 до 28 тысяч тенге. Стоимость рюкзаков варьируется от 10 до 16 тысяч тенге.

Школьная форма казахстанских производителей тоже конкурирует на рынке. Кардиган для девочек можно купить за 10 тысяч тенге. Юбки-тенниски с шортиками, которые нынче модно носить, продают тоже за 10 тысяч тенге. Блузки для девочек можно купить за 9 тысяч тенге. Обувь для девочек – 19 990 тенге. Поло для мальчиков продают за 5 тысяч тенге. Брюки для мальчиков - от 12 тысяч тенге. Пиджак – от 16 тысяч тенге. Жилет стоит 7 тысяч тенге. /

Большинство людей за покупками отправляются на рынок. На некрытых рынках школьные рюкзаки стоят от 5 тысяч тенге и выше. Продавцы обещают сделать скидку при покупке. Блузки для девочек стоят 3500 тенге, юбки – 3 тысячи тенге. Бомберы стоят 7500 тенге. Рубашка для мальчиков стоит тоже 3500 тенге, брюки – 7 тысяч тенге, отдадут за 5 тысяч тенге, жакеты – 2500 тенге. Вместо пиджака можно приобрести кардиган за 3 тысячи тенге. Туфли для девочек можно купить за 7 тысячи тенге, мальчикам – за 6 тысяч тенге и выше. Кроссовки стоят 5 тысяч тенге.

На крытом базаре цены немножко отличаются. Блузки для девочек стоят 9 тысяч тенге, юбки – 12500 для подростков, для маленьких деток – 4500. Брюки для мальчиков стоят 6 тысяч тенге. Рубашки тоже можно приобрести за 6 тысяч тенге. Жакеты стоят 8 тысяч, бомберы – 11500 тенге. Комплект для мальчиков начинается от 18 тысячи тенге. В него входят пиджак, жилетка и брюки. Сарафаны для девочек стоят 7,5 тысячи тенге. Туфли для девочек и мальчиков стоят 12500 тенге. Кроссовки стоят 10500 тенге.

Цены на канцтовары на крытом рынке тоже отличаются. Простые тетради продают по 35 тенге, если возьмете побольше, отдадут за 25 тенге. Общая тетрадь на 36 листов стоит 170 тенге. Альбомы для рисования на 24 листов стоят 500 тенге. Фломастеры – от 800 тенге и выше. Цветные карандаши тоже можно купить за 800 тенге, оригиналы – за 1 тысячу тенге.

Самые низкие цены на канцтовары и школьную форму – на ярмарках. Здесь комплект для девочек и мальчиков стоит 14 и 15 тысяч тенге. В комплект для мальчиков входят жилетка, брюки и пиджак. Рубашку можно купить отдельно за 4-5 тысяч тенге. Туфли, кроссовки стоят 6 тысяч тенге и выше.

В комплект для девочек входят пиджак и брюки. Юбка отдельно стоит 4-5 тысяч тенге.

На школьной ярмарке продавцы отмечают снижение цен на простые тетради и бумагу А4. В прошлом году бумага А4 стоила 4-4,5 тысячи тенге, в этом же году стоит 2,5 тысячи тенге. Обычные тетради на 12 листов в прошлом год продавали по 40 тенге. Сейчас продают по 20 тенге.

Обычная тетрадь на 12 листов стоят 20 тенге. Общая тетрадь на 24 листа – 150 тенге, на 36 листов – 160 тенге. Ручки можно купить за 20 тенге, цветные карандаши от 300 тенге и выше в зависимости от красивой обложки и качества. Цены на пенал варьируются от 500 до 2 тысяч тенге. Альбом для рисования стоит от 300 тенге. Рюкзаки можно купить на сумму от 6 тысяч тенге и выше.

Если ваш ребенок только пойдет в первый класс, то в мире канцтоваров минимальная корзина для начальных классов стоит от 5900 тенге. Допустим, тетради стоят от 30 тенге за 12 листов. Ручки – 25 тенге, обычный карандаш - 40 тенге. Цветная бумага – 75 тенге. Точилка – 75 тенге. Бумажный клей – 145 тенге. Цветные карандаши – 225 тенге. Цветной картон – 265 тенге. Акварель – 265 тенге. Ластик – 75 тенге. Пластилин – 280 тенге.

Подытоживая, по скромным меркам, родители потратят на сборы ребенка в школу 123 тысячи тенге. В эту сумму входят канцтовары на 20 тысяч тенге, из одежды брюки, рубашка, пиджак, жилетка, туфли, рюкзак и кроссовки. Хотя, сами родители, признаются, что тратят намного больше и покупают качественную одежду и канцтовары для своих детей. Кто-то тратит 500 тысяч тенге на трех детей, а кто-то 60 тысяч на одного ребенка.

Напомним, ранее наши корреспонденты выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в Алматы, в Китае, в Бишкеке, в США.

Также в Бюро национальной статистики рассказали, как изменились цены на канцтовары в этом году.