Сколько стоит организовать корпоратив

13 Декабря 2022, 09:46

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Празднование Нового года в широком кругу коллег стало традицией для жителей больших городов. Многие стараются отметить этот праздник по-особенному, весело. Для этого, конечно, коллективам придется раскошелиться на приличную сумму. Корреспонденты МИА «Казинформ» выясняли, в какую «копеечку» может обойтись организация корпоратива в среднем по стране.

Во многих городах организацией новогодних корпоративов занимаются ивент-агентства. В минимальный пакет их услуг стоимостью от одного миллиона тенге и выше входят подбор ресторана или банкетного зала, ведущий, диджей, аппаратура и индивидуальный сценарий мероприятия.

«Цены на корпоративы зависят от некоторых параметров. Во-первых, это количество людей, во-вторых, дата - здесь она играет очень важную роль, поскольку в праздничные дни наблюдается большая загруженность и, соответственно, плата повышается. В-третьих, это бюджет. Например, клиент нам озвучивает свой бюджет, и мы исходя из этого, предлагаем свои услуги. Здесь цены очень разные, от 500 тысяч до 5 млн тенге и выше. Формат праздника также расширенный - кто-то предпочитает организовать вечер прямо в офисе, а другой выбирает ресторан», - говорит организатор праздников Умит Рияр.

Фото: depositphotos photo

Канун Нового года - очень напряженное время для владельцев ресторанов и кафе. Они подготовку начали уже в начале декабря. К примеру, новогодний корпоратив в ресторанах Алматы стоит от 11 до 40 тысяч тенге на человека. Безусловно, точную цифру можно назвать только тогда, когда клиент определится с конкретным заведением.

К примеру, новогодний вечер в ресторанах, расположенных в верхней части мегаполиса, стоит 40 тысяч тенге с человека. В эту сумму входят праздничное меню (салаты, два горячих блюда, алкогольные и безалкогольные напитки, сладости, фрукты), зажигательная шоу-программа, Дед мороз и Снегурочка, ведущий и музыканты, конкурсы и лотереи с различными призами. В более дешевых ресторанах предлагают такие же услуги, но с разными меню. Здесь уже в стоимость не включены алкоголь и сладости, их можно приносить с собой.

Фото: ainews.kz

Что касается других регионов Казахстана, то цены в ресторанах в небольших городах значительно ниже, к примеру, в Уральске и Петропавловске с человека берут от 10 до 15 тысяч тенге, а цены в кафе, ресторанах, караоке в Астане и Шымкенте варьируются от 15 до 27 тысяч с человека Везде в стоимость включены шоу-программа, ведущие, музыканты и праздничное меню: горячие блюда, салаты, закуски, фрукты за исключением алкогольных напитков.

Не стоит также забывать о выступлениях музыкантов и артистов. Состоятельные хозяева фирм ради своих сотрудников готовы даже пригласить популярных исполнителей. А в это время их расценки, как правило, вырастают в разы. Наши корреспонденты связались с концертными директорами многих звезд и узнавали, сколько они получают за один час своего выступления (7-8 песен). Многие исполнители, как оказалось, уже были заняты. Цены на них начинаются от 1 млн тенге и выше. Некоторые из них даже просят 3,5 млн тенге, если мероприятие будет проходить не в Алматы, а в других регионах страны. Также в обязательном порядке нужно внести 50% предоплату.

Фото: dreamstime.com

В Казахстане есть и компании, которые приглашают на новогодние корпоративы не только казахстанских звезд, но и российских. Например, по данным одного из российских телеканалов, выступление Филиппа Киркорова в новогоднюю ночь оценивается в 300 тысяч долларов (140 млн тенге), а Димы Билана - 37 млн тенге. За такую же сумму готовы выступить Niletto и Zivert. Выступление Клавы Коки стоит 45 млн тенге.

Фото: Getty Images