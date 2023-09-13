Сколько стоит обучение в частных школах Семея

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее работают пять частных школ, в которых обучаются 768 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской отдел образования.

Самая дорогая частная школа в областном центре – «Частная школа Semey New School». Здесь в 2023-2024 учебном году здесь учатся 271 учеников. Стоимость обучения составляет 65000-105 000 тенге в месяц. В эту сумму входят кружки по танцам, ИЗО, фортепиано, домбра, секции по шахматам, каратэ, волейболу и настольный теннис.

На втором месте по стоимости - ТОО «Innoverse Semey». В 2023-2024 учебном году обучаются 206 детей, из них 139 учеников 11-ых классов. Ежемесячная оплата составляет 58 990 тенге, питание 15 000 тысяч.

В «Alikhan Bokeikhan School» обучение проходит в 9-11 классах. Стоимость составляет 50 000 тенге. В эту сумму входят кружки, секции (танцы, пение, рисование, IT кружки при Региональном IT-Хабе «Abai IT-Valley» («Абай IT Долина»).

В ТОО «Семейская школа-гимназия лингвистики» в 1-4 классах обучаются 321 детей (по государственному заказу), в 2022-2023 году- 280 детей. Стоимость обучения составляет 40 тысяч тенге в месяц. В нее входят кружки по хореография, изобразительное искусство. На платной основе учащиеся могут посетить кружки и секции: шахматы, домбыра, вокал и каратэ.

А вот в «Shakarim High School» дети обучаются на бесплатной основе. Ребята также бесплатно посещают языковые кружки по турецкому, корейскому и английскому языках. В школе обучаются 144 детей, это учащиеся 10-11 классов.

Кроме того, в Семее работает ТОО «Образовательная школа-комплекс FIRST» по дошкольной подготовке детей. Там обучается свыше 100 детей. Ежемесячная оплата за обучение составляет 36 тысяч тенге. Малышей здесь также обучают английскому языку, страноведению и каратэ.