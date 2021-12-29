Сколько стоит новогодняя елка в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ель является одним из самых главных атрибутов Нового года. В какую сумму обойдется покупка и украшение елки алматинцам, узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

Прежде всего, необходимо определиться, какую вы хотите ель - живую или искусственную. Живая наполнит ваш дом волшебным хвойным ароматом, а на искусственной можно сэкономить бюджет на долгие годы.

По словам одного из продавца елочного рынка Алматы Жансерика Тагабай, в этом году цены на елки по сравнению с прошлым годом подорожали на 20-30%.

«Люди в основном выбирают искусственные елки. Потому что хотят купить елку сразу на долгие годы. Сейчас очень много видов искусственных елок. Например, литые, елки из лески, елки из «ПВХ-лапши». На искусственные ели наносят имитацию шишек, снега, золотое или серебряное напыление. Можно даже купить пристенную елку», - рассказывает продавец.

Стоимость елки зависит от высоты и от качества материала. К примеру, елки с гелевыми веточками выигрывают по качеству и служат много лет.

Полные ряды, огромный ассортимент. На елочных рынках мегаполиса с конца ноября настоящий «бум». Цены на искусственные елки варируют от 5 тысяч тенге и выше в зависимости от высоты и качества. Самые дорогие - те, что выше двух-трех метров.

«Цена за зеленую красавицу зависит вовсе не от ее размера, пышности или высоты, а от качества материала, используемого при изготовлении. Более качественные и соответственно дорогие производятся в Европе, а более дешевые в Китае»,- считает наш спикер.

В супермаркетах и магазинах Алматы искусственные елки намного дороже. Например, за искусственную елку высотой 180 см просят 18-20 тысяч тенге, за двухметровую красавицу- от 30 тысяч тенге и выше.

На елку обязательно понадобятся украшения. Цены на них начинаются от 3 тысяч тенге и выше. Мишуру и разные аксессуары для оформления можно приобрести по ценам от 500 до 1500 тенге и дороже.

Немало и тех, кто предпочитает живую елку. Дерево среднего размера стоит от 35 тысяч тенге и выше.

Как известно, самая покупаемая живая ель - это голубая, после идет тяньшанская, канадская, сербская и «европейка», но в последние годы голубую ель запретили рубить.

Ранее сообщалось, что с целью пресечения незаконной порубки, заготовки, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период с 17 по 31 декабря в Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ель».

К слову, за уничтожение одной елки применяется статья 381-1 КоАП РК.

«В целях продажи многие выращивают новогодние елки в частных питомниках. Некоторые привозят из других стран, таких как Россия, Кыргызстан, Китай. Однако у продавцов должно быть разрешение на продажу живых елей. За нынешнее время рейда случаев незаконного выруба или же продажи не зарегистрировано. Незаконная вырубка елей предусматривает уголовную и административную ответственность, независимо от целей», - рассказал агентству начальник природоохранной полиции Алматы Нурлан Карпыков.