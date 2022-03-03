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Сколько стоит квартира по госпрограмме, рассказали в акимате Петропавловска

3 Марта 2022 14:26
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Сколько стоит квартира по госпрограмме, рассказали в акимате Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году по программе «Нұрлы жер» строят семь многоквартирных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации городского акимата, все 738 квартир в них будут реализованы через ипотеку.

Многодетные и неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут воспользоваться программой «Бақытты отбасы». Первоначальный взнос по ней составляет 10%, срок кредитования – до 20 лет и под 2% годовых.

Тот, кто состоит в очереди на жилье, может воспользоваться ипотечной программой «Кредитное жилье для очередников МИО», или «5-20-25». В горакимате добавили, что определение платежеспособности, и распределение жилья по указанным категориям относится к компетенции «Отбасы банка».

«Цена за один квадратный метр по указанным программам – 160 тысяч тенге. Таким образом, средняя цена за однокомнатную квартиру – 5,7 млн тенге, за двухкомнатную – 8 млн тенге, за трехкомнатную – 11 млн тенге», - добавили в акимате Петропавловска.


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#Северо-Казахстанская область   #Строительство   #Жилье   #Нурлы жер   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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