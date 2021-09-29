РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:37, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько средств выделяют на одного ученика с особыми потребностями в Казахстане

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» Айгерим Кудеринова рассказала, насколько увеличены нормы расходов на одного обучающегося с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер заявила, что согласно государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, к 2025 году 100% школ, детских садов и 70% колледжей и вузов должны создать условия для инклюзивного образования.

    «У нас подушевое финансирование осуществляется начиная от дошкольного до высшего образования. В дошкольных и школьных организациях норматив финансирования на детей с особыми образовательными потребностями имеет повышенный коэффициент. Если в дошкольной организации средний подушевой норматив на одного воспитанника общеобразовательной группы составляет 38 023 тенге в год, то на одного воспитанника специальной группы - 67 275 тенге, то есть в два раза больше. Если взять уровень школы, то на одного ученика норматив более 452 тысяч тенге, а на детей с особыми образовательными потребностями коэффициент расходов умножается на два… Допустим, вы директор школы. У вас есть 500 учащихся и на каждого вы получаете около 452 тысяч тенге, если к вам пришел ребенок с особыми образовательными потребностями, то вы на него получаете в два раза больше. За эту разницу вы создаете для него условия», - сказала Айгерим Кудеринова.

    Она добавила, что специальным условием для создания инклюзивного образования является безбарьерная среда: это не только наличие пандусов, но и наличие визуальной информации для слабослышащих, учебная литература, создание индивидуальных программ.

    По ее данным, сегодня в Казахстане есть более 161 тысячи детей с ограниченными возможностями. Для этих детей создана сеть специальных организации образования: специальные школы и дошкольные организации. На сегодня 70% школ создали условия инклюзивного образования.


    Теги:
    Образование Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!