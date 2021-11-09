+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 7 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько средств выделят для сферы здравоохранения в Нур-Султане

9 Ноября 2021 14:28
Поделиться:
Сколько средств выделят для сферы здравоохранения в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На трехлетний период для сферы общественного здравоохранения города Нур-Султан предусмотрено более 18 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования столицы Кайсар Манкараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как позитивная динамика на рынке нефти влияет на курс тенге
Три человека скончались от коронавируса за сутки в СКО Казахстан занимает второе место по экспорту мяса в Узбекистан Приравнять электронные сигареты к табачным изделиям предложил секретарь столичного маслихата

«По управлению общественного здравоохранения: на трехлетний период предусмотрено 18 млрд 340 млн тенге. Из них в 2022 году - 8 млрд 967 млн тенге. По программе услуги реализации госполитики на местном уровне в области здравоохранения в 2022 году предусмотрено 284 млн тенге, повышения квалификации и переподготовки кадров в 2022 году предусмотрено 200,6 млн тенге. Также по программе услуги по охране материнства и детства предусмотрено в 2022 году 472 млн тенге, по программе информационно-аналитических услуг в 2022 году предусмотрено 127 млн тенге, также по программе «Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов» для проведения иммунной профилактики населения предусмотрено в 2022 году 306 млн тенге», - рассказал Кайсар Манкараев в ходе заседания постоянной комиссии в столичном маслихате.

По его данным, по программе «Базы спецмедснабжения» города предусмотрено в 2022 году 161 млн тенге.

Также по программе оказания амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения (за исключением оказания за счет средств республиканского бюджета) и оказания услуг call-центрами предусмотрено в 2022 году 386,9 млн тенге.

«По программе дополнительного обеспечения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения столицы предусмотрено в 2022 году 2 млрд 266 млн тенге», - проинформировал К. Манкараев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Экономика   #Маслихат   #Бюджет   #Финансы  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Как позитивная динамика на рынке нефти влияет на курс тенге
Три человека скончались от коронавируса за сутки в СКО
Казахстан занимает второе место по экспорту мяса в Узбекистан
Приравнять электронные сигареты к табачным изделиям предложил секретарь столичного маслихата
Популярное
1 В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
2 В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
3 Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
4 Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
5 Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
6 Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств
Читайте также
Приравнять электронные сигареты к табачным изделиям предложил секретарь столичного маслихата
Вакцинация от COVID-19 в Алматы: сколько человек привились за сутки
В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив