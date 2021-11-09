Сколько средств выделят для сферы здравоохранения в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На трехлетний период для сферы общественного здравоохранения города Нур-Султан предусмотрено более 18 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования столицы Кайсар Манкараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По управлению общественного здравоохранения: на трехлетний период предусмотрено 18 млрд 340 млн тенге. Из них в 2022 году - 8 млрд 967 млн тенге. По программе услуги реализации госполитики на местном уровне в области здравоохранения в 2022 году предусмотрено 284 млн тенге, повышения квалификации и переподготовки кадров в 2022 году предусмотрено 200,6 млн тенге. Также по программе услуги по охране материнства и детства предусмотрено в 2022 году 472 млн тенге, по программе информационно-аналитических услуг в 2022 году предусмотрено 127 млн тенге, также по программе «Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов» для проведения иммунной профилактики населения предусмотрено в 2022 году 306 млн тенге», - рассказал Кайсар Манкараев в ходе заседания постоянной комиссии в столичном маслихате.

По его данным, по программе «Базы спецмедснабжения» города предусмотрено в 2022 году 161 млн тенге.

Также по программе оказания амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения (за исключением оказания за счет средств республиканского бюджета) и оказания услуг call-центрами предусмотрено в 2022 году 386,9 млн тенге.

«По программе дополнительного обеспечения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения столицы предусмотрено в 2022 году 2 млрд 266 млн тенге», - проинформировал К. Манкараев.