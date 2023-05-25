Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 2020 - 2022 годы освоено 6,8 млрд тенге субсидий стоимости услуг по подаче воды. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Осуществляется субсидирование стоимости услуг по подаче воды, где размер выделяемых субсидий на один кубический метр воды устанавливается дифференцированно от 50% до 85%, в процентном отношении от тарифов. За 2020 - 2022 годы освоено 6,8 млрд тенге. Для этих целей в 2023 году предусмотрено 3,1 млрд тенге», - сказал Ербол Карашукеев, выступая в Сенате по вопросу использования орошаемых земель и внедрения водосберегающих технологий.

Министр добавил, что Глава государства в своих посланиях всегда уделяет особое внимание к учету водных ресурсов.

«В этой связи и в соответствии с требованиями Водного кодекса в Правила субсидирования по подаче воды внесено изменение в части определения объемов поставленной воды фермерам в точке выдела по показаниям приборов учета либо измерительных приборов и установок», - пояснил Ербол Карашукеев.

Также, по его словам, в соответствии с предписанием Аудиторской палаты ведется работа по дифференциации субсидии по подаче воды в зависимости от способов полива, т.е. субсидии на прежнем уровне будут получать только фермеры, применяющие водосберегающие технологии. Данное предложение также было инициировано депутатами Сената.