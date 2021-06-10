Сколько средств потратили на весенне-полевые работы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая сумма финансирования весенне-полевых работ составила порядка 128 млрд. тенге. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершилось финансирование весенне-полевых работ. Общая сумма финансирования составила порядка 128 млрд. тенге, из которых: по линии Аграрной кредитной корпорации выданы: 70 млрд. тенге за счет бюджетного кредита, по программе «Кең дала», 6 млрд. тенге за счет средств Нацбанка по программе «Экономика простых вещей» и 4,6 млрд. тенге по программе «Агробизнес», Фондом финансовой поддержки выдано 854 млн. тенге», - сказал Сапархан Омаров.

Кроме того, по данным министра, сумма закупа Продкорпорации составляет 47 млрд. тенге. Заключены форвардные контракты в объеме 743 тыс. тонн на такую продукцию как: пшеница, ячмень, подсолнечник, рапс, лен, гречиха, овес и соя.

«Это позволит иметь в запасе сырье для производства социально-значимых товаров, а также фуражный фонд для животноводческих и птицеводческих хозяйств», - заключил Сапархан Омаров.

Ранее глава ССХ сообщил, что весенний сев полностью завершен.

«По оперативным данным акиматов, сельскохозяйственные культуры размещены на площади 22,7 млн га, что больше уровня 2020 года на 78 тысяч га. По состоянию на 3 июня текущего года весенний сев полностью завершен, площадь ярового сева составила 19 млн га, в том числе зерновых - 15,2 млн га», - уточнил Сапархан Омаров.