НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель столичного управления финансов Алиби Жумаев рассказал, сколько средств освоено столичным управлением физкультуры и спорта в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания маслихата города Нур-Султан Алиби Жумаев отметил, что за истекший год в бюджет столицы поступило 696 млрд 940 млн тенге.

«Из 15 администраторов бюджетных программ не освоены бюджетные средства по трем администраторам бюджетных программ. По управлению физической культуры и спорта столицы из предусмотренных по плану 7 млрд 942 млн тенге освоено 7 млрд 781 млн тенге. Процент освоения составил 98 %. За счет средств республиканского бюджета неосвоенной осталась сумма 159 млн тенге. В связи с несвоевременной передачей акта выполненных работ по текущему ремонту воздухоопорного сооружения надувного футбольного поля КГУ «Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №8» управлением был вынесен строгий выговор директору предприятия», - отметил руководитель столичного управления финансов.

Он отметил, что денежные средства, которые были потрачены по данному виду администратора, характеризуются следующим образом: на развитие спорта выше достижений предусмотрены средства по одному госпредприятию, 11 детско-юношеских спортивных школ, один спортивный комбинат, один центр подготовки олимпийского резерва, одна дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий и другие.