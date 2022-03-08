Сколько средств направят на строительство ТЭЦ в Кокшетау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о ходе работы по строительству ТЭЦ в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день завершена работа по корректировке технико-экономического обоснования проекта, получено положительное заключение государственной экспертизы. Согласно ТЭО, основной вид топлива – каменный уголь, при этом предусмотрена возможность перевода ТЭЦ на газ. Мощность электростанции – 240 МВт, тепловая мощность – 520 Гкал/час», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, общая стоимость строительства – 239,5 млрд тенге.

«В основных технических решениях планируется использовать инфраструктуру существующих объектов генерации тепловой энергии города Кокшетау (котельные РК-1, РК-2), что снижает величину затрат по проекту. Кроме того, создана Межведомственная проектная группа по реализации проекта, в состав которой вошли представители заинтересованных государственных органов, организаций и отраслевых ассоциаций», - отметил Премьер.

Утверждена соответствующая Дорожная карта, в которой определены этапы и сроки реализации проекта. В настоящее время в рамках деятельности вышеуказанной Межведомственной проектной группы прорабатываются дальнейшие мероприятия по реализации проекта.

«В целях определения оптимального варианта реализации проекта Правительством рассматриваются возможные механизмы финансирования и возврата инвестиций, в частности, посредством рынка электрической мощности в рамках Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике». По итогам данной работы на конкурентной основе будет обеспечен отбор инвестора в рамках предусмотренных законодательством конкурсных процедур. На основании изложенного, учитывая социальное и стратегически важное значение данного проекта, вопросы его ускорения и реализации находятся на постоянном контроле Правительства Республики Казахстан», - заключил глава Кабмина.