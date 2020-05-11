Сколько средств направят на дополнительную индексацию пенсий, пособий и АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств будет направлено на дополнительную индексацию социальных выплат, сообщил первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«313 млрд тенге пойдут на дополнительную индексацию до 10% социальных выплат (пенсий, пособий, адресной социальной помощи), повышение стипендий и возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг», - сказал Алихан Смаилов в ходе онлайн-брифинга в Правительстве.

Глава Минфина добавил, что на расширение госпрограмм развития АПК, «Еңбек», «Дорожная карта бизнеса», «Ауыл – ел бесігі» предусмотрено 240 млрд тенге. В ведомстве уточнили, что эти средства будут направлены на субсидирование агропромышленного комплекса (50 млрд тенге); развитие рынка труда в рамках Госпрограммы «Еңбек» (50 млрд тенге); субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам в рамках Госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» (84,5 млрд тенге); развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» (55 млрд тенге).