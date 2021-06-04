Сколько средств Казахстан направил на защиту интересов государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств потрачено на защиту интересов государства с 2003 года, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По защите интересов государства. За период 2003-2020 годы защищены интересы государства на сумму 23,6 млрд. долларов США», - сказал Марат Бекетаев.

Согласно озвученным данным, в 2020 году защищены интересы государства по трем делам («Gold Pool», «World Wide Minerals», «Alhambra») на общую сумму USD 1,44 млрд.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется увеличить объем гарантированной государством юридической помощи в два раза.

«В целях повышения качества оказания гарантированной государством юридической помощи с марта текущего года по республике внедрена ИС «Е-заң көмегі» в пилотном режиме. На сегодняшний день органами следствия в рамках гарантированной государством юридической помощи назначено 1042 адвоката», - отметил Бекетаев Марат.