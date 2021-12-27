Сколько средств было направлено на отбор кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году на отбор кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв из бюджета было направлено 70 млн тенге. Об этом сообщил ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абиль на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году на организацию работы по отбору Президентского молодежного кадрового резерва из государственного бюджета выделено около 70 млн тенге. Эти средства были направлены на подготовку IT-платформы, привлечение экспертов, организацию ассесмент-центра», - сказал Ерлан Абиль.

По словам председателя Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилгановой, ранее на отбор резерва молодых специалистов из бюджета не выделялись деньги.

«При проведении резерва 2019 года мы не получали никаких средств из бюджета. Все это было сделано на деньги Astana Hub. Они оказали нам большую помощь через их офис в Нью-Йорке и Стамбуле. Поэтому из бюджета не было потрачено ни копейки. Кадровый резерв проведен в 2019 году и в этом году, в 2020 отбор не проводился», - сказал глава агентства.