Сколько спортобъектов действует в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане функционируют свыше 200 спортивных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как подчеркнули в пресс-службе, руководит развитием массового спорта и спорта высших достижений лично глава региона Умирзак Шукеев.

В области постоянно строят необходимую инфраструктуру. Только в Туркестане действуют 204 спортивных объекта. Это Дворец спорта, 42 спортивных зала, десять теннисных кортов, пять плавательных бассейнов, четыре спорткомплекса и столько же стадионов. Кроме того, в городе работают 139 спортивных игровых площадок, в том числе 22 футбольных манежа.

С 2018 по 2020 годы в Туркестане построили и открыли 40 спортплощадок на открытом воздухе с современным искусственным покрытием. Это 26 мини-футбольных полей, шесть теннисных кортов, пять стрит-воркаутных площадок и три площадки для стритбола. Кроме того, ввели в эксплуатацию стадион «Turkistan-Arena» на 7000 мест и Дворец спорта с крытым бассейном.

Для развития футбола, самого популярного вида спорта в мире, на стадионе вместимостью 7000 человек, соответствующем международным требованиям УЕФА, пройдут учебно-тренировочные сборы, областные, республиканские и международные соревнования. На стадионе, который построил ФНБ «Самрук-Казына», есть крытая арена для легкой атлетики, залы тяжелой атлетики, акробатики, бокса, спортивной гимнастики и йоги.