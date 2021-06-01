Сколько спортивных проектов будет реализовано в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько спортивных проектов планируется реализовать в Туркестанской области, рассказала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В проекте комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы в пределах компетенции Министерства культуры и спорта предусмотрено 27 мероприятий», - сказала Актоты Раимкулова входе заседания Правительства.

На сегодняшний день, по словам министра, согласно ведомственной статистике в Туркестанской области функционируют 4 529 спортивных сооружений. Доля населения региона, систематически занимающегося спортом составляет 32,1% человек.

«В сфере спорта предусмотрена реализация 13 проектов, в их числе строительство двух обьектов с привлечением частных инвестиций и 8 инфраструктурных проектов за счет местного бюджета. Реализация данных проектов будет способствовать развитию массового спорта и позволит увеличить охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 45% в 2025 году», - заключила Актоты Раимкулова.