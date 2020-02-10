Сколько сотрудников работает в Администрации Президента РК, рассказал Берик Уали
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О численности сотрудников Администрации Президента Республики Казахстан рассказал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».
«В социальных сетях распространяется ложная (фейковая) информация о том, что численность сотрудников аппарата Главы государства якобы составляет 3 тысячи человек. В действительности в Администрации Президента работает 408 человек, в том числе 50 сотрудников Совета безопасности РК. Призываем средства массовой информации и пользователей соцсетей опираться на проверенные данные и не распространять сведения, не соответствующие действительности. Напоминаем, что преднамеренное распространение недостоверной информации влечет за собой ответственность», - сказал Берик Уали.
- Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
- Министр внутренних дел доложил Президенту о стабилизации ситуации в Кордайском районе
- Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина
- Глава государства поручил Генпрокурору обеспечить объективность следствия по событиям в Кордайском районе
- Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе
- Пострадавшие в Кордае получат государственную поддержку - Касым-Жомарт Токаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана