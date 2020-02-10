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Сколько сотрудников работает в Администрации Президента РК, рассказал Берик Уали

10 Февраля 2020 18:10
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Сколько сотрудников работает в Администрации Президента РК, рассказал Берик Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О численности сотрудников Администрации Президента Республики Казахстан рассказал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

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«В социальных сетях распространяется ложная (фейковая) информация о том, что численность сотрудников аппарата Главы государства якобы составляет 3 тысячи человек. В действительности в Администрации Президента работает 408 человек, в том числе 50 сотрудников Совета безопасности РК. Призываем средства массовой информации и пользователей соцсетей опираться на проверенные данные и не распространять сведения, не соответствующие действительности. Напоминаем, что преднамеренное распространение недостоверной информации влечет за собой ответственность», - сказал Берик Уали.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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