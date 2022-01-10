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    11:43, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Сколько сотрудников и машин скорой пострадали в ходе беспорядков в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи за период с 4 по 10 января, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

    Сообщается, что службой скорой помощи кроме вызовов, связанных с беспорядками, обслуживались своевременно все экстренные обращения.

    «Произошло 12 нападений на сотрудников службы скорой медпомощи, травмированы пять сотрудников (два водителя и три фельдшера). За время беспорядков было повреждено 32 автомашины скорой помощи (разбиты фары, повреждение кузова, стекол и т.д.), четыре автомашины в негодном состоянии, три захвата машин с целью перевозки трупа и доставки на митинг, машины потом были вновь возвращены», - сообщили в городском штабе.

    Ранее сообщалось о том, сколько пожарных авто были повреждены и угнаны во время массовых беспорядков в Алматы.

    Напомним, в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение. Идет антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

    Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.


    Теги:
    Здравоохранение Общество ЧП-2022 Алматы
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