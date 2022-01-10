Сколько сотрудников и машин скорой пострадали в ходе беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи за период с 4 по 10 января, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

Сообщается, что службой скорой помощи кроме вызовов, связанных с беспорядками, обслуживались своевременно все экстренные обращения.

«Произошло 12 нападений на сотрудников службы скорой медпомощи, травмированы пять сотрудников (два водителя и три фельдшера). За время беспорядков было повреждено 32 автомашины скорой помощи (разбиты фары, повреждение кузова, стекол и т.д.), четыре автомашины в негодном состоянии, три захвата машин с целью перевозки трупа и доставки на митинг, машины потом были вновь возвращены», - сообщили в городском штабе.

Ранее сообщалось о том, сколько пожарных авто были повреждены и угнаны во время массовых беспорядков в Алматы.

Напомним, в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение. Идет антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.