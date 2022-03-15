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Сколько составляет запас пшеницы в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
15 Марта 2022, 13:16
Сколько составляет запас пшеницы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запас продовольственной пшеницы составляет 6 млн тонн. Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Ербол Карашукеев напомнил, что в прошлом году урожай пшеницы составил 11,8 млн тонн.

«На сегодня у нас 6 млн тонн есть продовольственной пшеницы. Этого объема достаточно. 144 тысячи тонн муки у нас есть. Исходя из этого, если перекладывать, то на 300 дней мы с потребностью закрыты. Казахстан всегда в любые годы обеспечивал себя пшеницей, мукой, макаронными изделиями. Этих 6 млн тонн не только для внутренних потребностей хватит, но и выполнять все свои контракты за границей по экспорту зерна», - рассказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

«Ситуация как и с другими продуктами питания стабильная. Остатки видим каждый день, ситуацию контролируем», - добавил министр.

Ранее министр объяснил рост цен на продукты питания в Казахстане, также ответил, ожидать ли подорожание картофеля в этом году.

Правительство РК   Промышленность   Экономика   Сельское хозяйство  
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