Сколько составил ущерб бизнесу от беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Массовые беспорядки в Алматы нанесли бизнесу ущерб в размере более 128 миллиардов тенге. Об этом сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК отметил, что сейчас уточняются данные по ущербам.

«Разные цифры говорят. Если считать по поступившим в Call-центры «Атамекена» звонкам, там около 93 млрд по Алматы. Но в ходе той работы, которую ведут районные акиматы с выездом на каждый пострадавший объект, цифры каждый день меняются. На сегодня у нас более 128 млрд тенге. Но это со слов самих предпринимателей. Районные комиссии будут проводить работы по оценке, уже тогда точные цифры будут уточнены», - сказал заместитель акима.

В пресс-службе акимата пояснили, что потери бизнеса составляют 86 млрд тенге, потери административных зданий составляют 22,6 млрд тенге. Кроме того, потери движимого имущества в количестве 223 единиц техники оцениваются в сумме 1,9 млрд тенге (по частным автомобилям проводится оценка), потери станции велопрокатов Almaty Bike составили 376,5 млн тенге. Потери материально-технической базы составляют 16,7 млрд тенге. Компенсационная выплата пострадавшим сотрудникам составили 490 млн тенге.

Ильяс Усеров добавил, что оценка ущерба будет проводиться районной комиссией.

«В каждом районе создана соответствующая комиссия, куда включены представители палаты оценщиков, «Атамекен», соответствующих аудиторских организации, маслихата и общественных организации», - сказал заместитель акима.

Он заявил, что пострадавшим бизнесменам необходимо показать подтверждающие документы: счета-фактуры, накладные, правоустанавливающие документы на тот или иной товар, либо на то или иное имущество.

«В случае если нет никаких подтверждающих документов, то этот вопрос рассматривается, в том числе в рамках Правительственной комиссии. Наверное, очень много таких малых предприятий, которые понесли ущерб, у кого, возможно, все сгорело. По ним сейчас разные алгоритмы прорабатываются», - сказал он.

Ранее сообщалось о том, куда обращаться пострадавшим от беспорядков предпринимателям по возмещению ущерба в Алматы.