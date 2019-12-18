Сколько школ построят в Нур-Султане в следующем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О развитии городской инфраструктуры в сфере образования рассказал аким столицы Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник отметил, что в текущем году построено 6 школ, что позволило создать 5 тыс. ученических мест. В 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 12 школ на 9,5 тыс. мест и начать строительство 8 школ на 12 тыс. мест.

«Сейчас в городе 115 школ и 125 тыс. учащихся, что на 24 тыс. больше, чем в прошлом году. С ростом населения в городе растет нагрузка на социальные объекты. Восемь школ сейчас работают с трехсменным обучением. Для того, чтобы снять вопрос с трехсменным обучением, необходимо в год строить не менее 10 учебных заведений. В 2020 году построим 12 школ и столько же в 2021 году. В первую очередь определили места для строительства школ, где имеется большая нагрузка на существующие. Но нельзя уповать только на бюджетные средства, к строительству учебных заведений привлекаем частных инвесторов. На регсовете поддержали возведение 22 школ на 22 тыс. ученических мест за счет частных инвестиций», - сказал Алтай Кульгинов.

Также аким сообщил, что в рамках комплексного плана на 5-тилетний период запланировано строительство 50 школ (в том числе 10 школ на территории существующих) на 60 тыс. мест. в 2 смены, это позволит создать около 120 тысяч мест. Реализация планов позволит к 2025 году обеспечить текущие и перспективные потребности в школьных местах.

Для создания комфортных условий труда в столице построили общежитие для учителей на 350 мест, выделяются гранты на подготовку преподавательских кадров.