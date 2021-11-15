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Сколько школ построят в Казахстане в этом году

15 Ноября 2021 17:23
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Сколько школ построят в Казахстане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делается для решения проблем нехватки школ и улучшения качества образования, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава Кабмина отметил, что в этом вопросе необходимо обратить внимание на демографические процессы, которые происходят в стране.

«То есть, демография так складывается, что у нас количество рождаемости увеличилось за последние десять лет в два раза, и, соответственно, количество ученических мест совсем другое. В связи с этим, нам необходимо построить в течение пяти лет тысячу школ. Ежегодно по 200 школ»,- сказал Аскар Мамин на встрече с представителями СМИ.

Премьер добавил, что на сегодня в стране выстроен механизм, что сама отрасль образования стала инвестиционно привлекательной.

«В этом году будет построено 160 частных школ. То есть, частный капитал на сегодня идет и финансирует проекты образования. Они возмещают свои инвестиции через подушевое финансирование. Выстраиваются такие финансовые модели, что это становится выгодно. Есть множество таких моделей. Мы в этом году введем порядка 300 школ. Задача, которая пред нами стоит, тысячу школ в течение пяти лет, я думаю, мы ее реализуем», - заверил Аскар Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что важно не забывать о качестве образования. На сегодня ведется работа по повышению престижа профессии учителя и на эту профессию идут сильные выпускники. Образование ключевой вопрос конкурентоспособности страны.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Образование   #Строительство   #Аскар Мамин  
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Автор:

Серик Сабеков

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