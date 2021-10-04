Сколько школьников заболело коронавирусом с начала учебного года в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 899 школьников заболели коронавирусом во время офлайн обучения. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период с 1 сентября по 4 октября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 1141 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 - зарегистрированы во время летних каникул, 899 - вовремя офлайн обучения, 27 - зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. Вынесено 210 постановлений о введении карантина в 704 классах 275 школ области, переведено на дистанционный формат обучения 11 679 учеников. На сегодняшний день 451 классов вышли из карантина, 6751 учеников вернулись к занятиям», - уточнили в пресс-службе ДСЭК области.

Ранее сообщалось ,что в Алматинской области нарушителей карантина с «красным» статусом в Ashyq оштрафовали на 5,1 млн тенге.



