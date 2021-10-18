Сколько школьников заболели КВИ с начала сентября в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 1231 ученик заболели коронавирусом во время офлайн-обучения с начала сентября в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период с 1 сентября по 18 октября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 1457 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 - зарегистрированы во время летних каникул, 1231 - во время офлайн-обучения, 31 - зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. На данный момент в Алматинской области 189 классов переведены на дистанционный формат обучения - 3725 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

По состоянию на 18 октября в Алматинской области зарегистрировано 53 893 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 39 841.

Напомним, 107 случаев заражения коронавирусом выявили в Алматинской области за сутки.