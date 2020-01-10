Сколько семей получают госпособия в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько семьей получают государственные пособия в Алматы, рассказал руководитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Айдынжан Нарматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день количество получателей государственного пособия в категории «многодетные семьи» составляет 16 386 семей. Более чем 9000 семьям уже выплачены пособия в размере более 411 миллиона тенге. Планируется всем выплатить пособия до 15 января. На сегодняшний день, если в семье четверо детей, они получают 42 496 тенге. Дальше уже от количества детей зависит размер пособия», - сказал Айдынжан Нарматов.

По его словам, в прошлом году при получении госпособий учитывался доход семьи.

«В зависимости от дохода в семье, человек имел или не имел право получать пособие. А с этого года доход не учитывается. То есть, если в семье есть четверо и более детей, то эта семья ежемесячно, вне зависимости от дохода, будет гарантированно получать данное пособие. Размер будет зависит от количества детей», - добавил он.

Он также рассказал об отличии старого механизма АСП от нового.

«Раньше всем получателям АСП выплачивалось от 21 тысяч тенге, а с этого года будет выплачиваться разница между среднедушевым доходом семьи и чертой бедности, а черта бедности составляет 70% прожиточного минимума - это 23 633 тенге по Алматы (прожиточный минимум на сегодня составляет 31 183 тенге)», - добавил он.

Ранее в городском акимате проинформировали о количестве семей, которые получают АСП.

Кроме того, в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о предлагаемых изменениях в выплатах адресной социальной помощи.