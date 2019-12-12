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вчера 23:59
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вчера 20:02
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вчера 19:57
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вчера 16:35
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вчера 14:54
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Сколько семей получают АСП в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько семей получают АСП в Алматы, рассказали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Алматы на сегодня количество получателей адресной социальной помощи (АСП) увеличилось в 25 раз. В прошлом году, если получателей было 525 семей, то сегодня - 11 700. Среди них 40% - многодетные матери, матери одиночки и т.д.», - сказал на расширенном заседании общественного совета заместитель руководителя управления благосостояния Алматы Данияр Алибекулы.
По его словам больше всего многодетных семей в Алатауском районе - более 4000, более 2000 из них получают АСП.
Кроме того, он добавил, что среди многодетных и малообеспеченных семей также большим спросом пользуется программа «Isker ana», направленная на обучение матерей основам предпринимательской деятельности.
Некоторые из участников проекта уже успели открыть свой бизнес. В программу приглашаются все желающие многодетные мамы, матери-одиночки, мамы, воспитывающие особенных детей и т.д.
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