Сколько семей получают АСП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько семей получают АСП в Алматы, рассказали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы на сегодня количество получателей адресной социальной помощи (АСП) увеличилось в 25 раз. В прошлом году, если получателей было 525 семей, то сегодня - 11 700. Среди них 40% - многодетные матери, матери одиночки и т.д.», - сказал на расширенном заседании общественного совета заместитель руководителя управления благосостояния Алматы Данияр Алибекулы.

По его словам больше всего многодетных семей в Алатауском районе - более 4000, более 2000 из них получают АСП.

Кроме того, он добавил, что среди многодетных и малообеспеченных семей также большим спросом пользуется программа «Isker ana», направленная на обучение матерей основам предпринимательской деятельности.

Некоторые из участников проекта уже успели открыть свой бизнес. В программу приглашаются все желающие многодетные мамы, матери-одиночки, мамы, воспитывающие особенных детей и т.д.