Сколько семей получат жилье под 2% годовых в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Льготное жилье под 2% годовых начали выдавать в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на Правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начато кредитование малообеспеченных многодетных, неполных семей и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, через Жилстройсбербанк под 2% годовых. Это позволит улучшить жилищные условия более 5 тысяч семей», - сказал Бейбут Атамкулов.

На 1 октября, по словам министра, по республике было принято 3864 заявки, из них одобрено 3236 заявок на сумму 33 млрд тенге (займы получили 906 малообеспеченных семей на 9,5 млрд тенге).

«Также по поручению Первого Президента в рамках Года молодежи в текущем году начато строительство не менее 3 тысяч арендных квартир для работающей молодежи в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. До 2021 года планируем построить 9 тысяч арендных квартир», - добавил Бейбут Атамкулов.