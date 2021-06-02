Сколько семей будет обеспечено соцжильем в рамках программы «Нұрлы жер» в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «Нұрлы жер» социальным жильем будут обеспечены 24,8 тыс. семей в этом году. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За счет средств республиканского бюджета в рамках программы «Нұрлы жер» социальным жильем будут обеспечены 24,8 тыс. семей и Отбасы банком будут выданы 23 тыс. льготных займов по условиям программ «Бақытты отбасы», «Шаңырақ» и «5-20-25», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Министр добавил, что преимущественно мерами поддержки будут охвачены очередники, в том числе дети-сироты, инвалиды, малообеспеченные многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и работающая молодежь городов-мегаполисов.

По данным ведомства, будет построено - 14,5 тыс. квартир (776 тыс. кв. м) арендного жилья:

5,9 тыс. многодетным семьям, 3 тыс. работающей молодежи, 5,6 тыс. – социально-уязвимым категориям; - 10,3 тыс. ед. (618 тыс. кв. м) кредитного жилья

По итогам 4-х месяцев уже введено в эксплуатацию 3,5 млн кв. метров или 28,9 тыс. жилищ (21% от годового плана), что составляет 113,3% к аналогичному периоду прошлого года.