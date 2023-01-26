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Сколько сел в Казахстане подключено к Интернету

26 Января 2023, 16:57
Сколько сел в Казахстане подключено к Интернету

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане 6 290 сельских населенных пунктов, из них 4 858 подключены к широкополосному мобильному Интернету, передает МИА «Казинформ».

«Одной из важных стратегических задач является развитие отрасли связи. Сегодня в Казахстане 6 290 сельских населенных пунктов, из них 4 858 подключены к широкополосному мобильному Интернету. Работа направлена на увеличение покрытия связью 4-го поколения взамен 3G. Также технологически устаревшие решения ADSL будут заменены высокоскоростными технологиями доступа к Интернету», - сказал в ходе расширенного заседания коллегии министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По информации министра, сегодня во всем мире наблюдается большой рост темпов использования интернет-трафика развлекательного контента. От этого растет нагрузка на инфраструктуру связи.

«Международный опыт показывает, что развитые страны активно инвестируют в инфраструктуру связи. Проведенный нами первый аукцион по 5G показал большой интерес телеком-рынка инвестировать в передовые окупаемые проекты», - отметил глава ведомства.


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