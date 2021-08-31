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Сколько сельхозкооперативов функционирует в Казахстане

31 Августа 2021 12:52
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Сколько сельхозкооперативов функционирует в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более трех тысяч сельскохозяйственных кооперативов действует в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

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В РК по итогам второго квартала 2021 года действовало 3030 сельскохозяйственных кооперативов — на 124 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти четверть из них пришлась на Туркестанскую область (724 сельхозкооператива), следом идут Жамбылская (285) и Восточно-Казахстанская (281) области.

Наименьшее количество сельскохозяйственных кооперативов ожидаемо наблюдалось в мегаполисах Нур-Султане (6) и Алматы (8). В серьёзно пострадавшем от засухи регионе — Мангистауской области — насчитывался 21 сельхозкооператив.

В сельскохозяйственных кооперативах РК на конец июня 2021 года трудилось более 7,9 тыс. человек, причём их численность выросла за год на 3%. Среди них 7,8 тыс. составили работники кооперативов, ещё 81 человек был принят на работу по совместительству из других организаций. 516 человек работали в сельхозкооперативах по договорам ГПХ, однако их численность сократилась в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Сельскохозяйственные кооперативы имеют в своем составе 603 юридических лица, из которых 498 — хозяйственные товарищества, 1 — акционерное общество, 104 — юрлица с другими организационно-правовыми формами. Кроме того, в состав сельхозкооперативов входят 22,8 тыс. индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств, а также 27,4 тыс. домашних хозяйств.


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#Сельское хозяйство  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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