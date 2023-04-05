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Сколько самолетов закупят казахстанские авиакомпании до конца года

Анеля Касымова
5 Апреля 2023, 18:00
Сколько самолетов закупят казахстанские авиакомпании до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана совместно с отечественными авиакомпаниями составили план по пополнению парка самолетов до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно плану, как сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов, до 2025 года авиапарк будет состоять из 132 самолетов, пополнившись на 42 единицы. Из них 14 самолетов в 2022 году, 11 – в 2023 году, остальные – до конца 2025 года.

«Полагаем, что увеличение количества бортов повысит регулярность и как следствие, поспособствует снижению стоимости авиабилетов», - сказал Алмаз Ыдырысов во время заседания в Сенате Парламента РК.

Ранее он заявлял, что снижению цен также будет способствовать отделение авиакомпании Fly Arystan от Air Astana. Вместе с тем, Алмаз Ыдырысов перечислил, из чего складываются цены на авиабилеты в Казахстане.


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