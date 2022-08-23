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Сколько сахара имеется в Казахстане

Автор:  
Арайлым Мұрат
23 Августа 2022, 17:47
Сколько сахара имеется в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства сообщили о том, что совместно с акиматами ведется работа по увеличению площадей сахарной свеклы в последующие годы и обеспечению сахарных заводов отечественным сырьем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил о том, что акиматы не могут обеспечить удешевление сахара. В ведомстве пояснили, с чем это связано и какая работа ведется с местными исполнительными органами для удешевления цен на сахар.

«Для удешевления цен акиматы могли бы заблаговременно сформировать запасы сахара в стабилизационных фондах через региональные социально-предпринимательские корпорации. Однако для этого сахара должно быть в достаточном количестве на внутреннем рынке страны, с чем у нас и возникли проблемы из-за запрета на вывоз в России. Поэтому акиматы не могли обеспечить удешевление сахара», - пояснили в Министерстве сельского хозяйства РК на запрос МИА «Казинформ».

В настоящее время в связи с поставками беспошлинного сахара по квоте акиматами создаются стабилизационные фонды.

«По данным акиматов областей, по состоянию на 19 августа текущего года запасы сахара в республике составляют 33,6 тыс. тонн. Кроме того, с акиматами ведется совместная работа по увеличению площадей сахарной свеклы в последующие годы и обеспечению сахарных заводов отечественным сырьем», - добавили в пресс-службе ведомства.

Минсельхоз   Сельское хозяйство   Сахар  
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