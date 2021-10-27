Сколько родителей готовы привить своих детей от коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Асхат Чарапиев рассказал о планах на вакцинацию детей от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что с 1 сентября более 1600 детей болели коронавирусом.

«Вакцинация среди детей у нас запланирована. Сами знаете, что Pfizer планируют доставить в страну в IV квартале текущего года. Этот препарат будет храниться при температуре от минус 90 градусов до минус 60. В каждом регионе будет соответствующее холодильное оборудование. На сегодня среди родителей проводится разъяснительная работа. Проводим опрос. У нас в области есть около 230 000 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Родители 600 из них намерены вакцинировать своих детей», - сказал Асхат Чарапиев в ходе брифинга.

Он отметил, что в ведущих странах мира начали прививать детей.

Санврач также отметил, что против коронавирусной инфекции в области вакцинированы 803 111 человек первым компонентом и 724 720 человек - вторым компонентом.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил , что ориентировочно поставки вакцины Pfizer ожидаются в октябре-ноябре. = В числе первых эту вакцину получат дети старше 12 лет, беременные, а также кормящие женщины.

Кроме того, сообщалось, что 4 млн доз вакцины Pfizer планируется поставить в Казахстан.