Сколько ракет планируют запускать с комплекса «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал о планах по использования ракетного комплекса «Байтерек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, исходя из маркетинга, сегодня видим достаточно хорошее будущее данного комплекса и в целом той ракеты-носителя («Союз-5» - прим. ред.), которая создается РФ. По нашему мнению, порядка 4 пусков в год ожидается на данной площадке. Порядка 1-2 спутников дистанционного зондирования, 2-3 телекоммуникационных спутников», - сказал сказал Аскар Жумагалиев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

По его словам, к настоящему моменту уже есть определенные договоренности с РФ по запуску соответствующих спутников с данной площадки.

«Но хотел бы сказать, что мы в настоящее время подписываем соответствующие бумаги, документы. И как только все эти документы мы подпишем, придем в Парламент с целью ратификации данного соглашения. Надеюсь, что в ближайшее время будем у вас и будем демонстрировать будущее «Байтерека» с точки зрения именно коммерческого использования», - заявил министр.

Сегодня в Мажилисе рассматривается законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года».

Как говорится в заключении к законопроекту, Протокол предусматривает вывод из аренды объектов космического ракетного комплекса «Зенит-М» и передачу их казахстанской стороне; использование ракет-носителей среднего класса с высоким уровнем экологической безопасности.

Протокол подписан в Москве 22 августа 2018 года и оговаривает основные условия реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» и разделение финансирования реализации проекта между казахстанской и российской сторонами. Согласно положениям протокола, казахстанская сторона обеспечивает финансирование:

- содержания и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М», на базе которого предполагается создание комплекса «Байтерек», после их исключения из состава объектов, арендуемых российской стороной; реконструкции и модернизации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М»;

- создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технического комплексов;

- отведения районов падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Казахстан;

- модернизации системы телекоммуникационного и информационного обеспечения.

Фото: www.baikonuradm.ru