Сколько пунктов вакцинации от КВИ работает в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько пунктов вакцинации от КВИ на сегодня работает в столице, рассказал на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К большой радости, большую часть населения, подлежащего вакцинации, мы уже провакцинировали. Но этого недостаточно, чтобы побороть вирус полностью - решающую роль играет сознательность граждан в получении прививки»,- сказал Тимур Муратов.

Спикер отметил, что для охвата населения массовой вакцинацией пункты вакцинации развернуты в более чем 36 медицинских организациях и в четырех торговых комплексах города (ТРЦ «Керуен», «Абу-Даби Плаза», «Азия парк» и ТД «Евразия»).

«22 ноября по всей стране стартовала ревакцинация граждан против коронавирусной инфекции. На сегодня по городу повторную вакцину против КВИ получили более 19 тысяч человек из числа медработников, педагогов, сотрудников силовых структур, лиц старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений. Отмечу, что ревакцинация проводится строго с соблюдением санитарных норм и интервала между компонентами. Повторно вакцину можно получить в пунктах вакцинации медицинских организаций и ТРЦ, ТД», - резюмировал Тимур Муратов.