26 Июля 2022 12:46

Сколько пшеницы планирует экспортировать Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан ежегодно потребляет около 6 млн тонн пшеницы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ежегодно из 12-12,5 млн тонн среднегодовых, которые мы производим пшеницы, собираем урожай, 6 млн идет на внутреннее потребление. Остальной объем в виде зерна и муки всегда экспортируются. Поэтому мы ожидаем, что и в этот маркетинговый год, который начнет и захватит следующий год, будет среднегодовой уровень», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в этом году прогноз по урожаю пшеницы составляет 13-13,5 млн тонн.