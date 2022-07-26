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Сколько пшеницы планирует экспортировать Казахстан
26 Июля 2022 12:46

Сколько пшеницы планирует экспортировать Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан ежегодно потребляет около 6 млн тонн пшеницы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ежегодно из 12-12,5 млн тонн среднегодовых, которые мы производим пшеницы, собираем урожай, 6 млн идет на внутреннее потребление. Остальной объем в виде зерна и муки всегда экспортируются. Поэтому мы ожидаем, что и в этот маркетинговый год, который начнет и захватит следующий год, будет среднегодовой уровень», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в этом году прогноз по урожаю пшеницы составляет 13-13,5 млн тонн.

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Автор:
Корреспондент
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