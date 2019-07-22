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Сколько проектов ГЧП реализуется в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько проектов государственно-частного партнерства реализуется в Казахстане, рассказал заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр ГЧП» Министерства национальной экономики РК Айдос Кобетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«565 договоров заключены, из них по республике 9 проектов, остальные все приходятся на регионы – 556. Если посмотреть по сумме, то где-то 907 млрд тенге - это республика, остальные приходятся на местные проекты», - сообщил Айдос Кобетов в интервью журналистам в Правительстве.
Самое большое количество проектов, по его словам, приходится на сферу образования.
«Это, в первую очередь, детские сады, потому что изначально стояла задача именно по обеспечению детей дошкольного возраста местами в садиках. Второе – это здравоохранение, порядка 114 договоров заключено здесь. В здравоохранении необходимо отметить, что это широкий спектр проектов: медоборудование, врачебные амбулатории, поликлиники. Третье - это ЖКХ, здесь это котельные в школах, уличное освещение в таких городах, как Алматы, Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Кызылординская области. Четвертое – спорт, в первую очередь, это строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе как строительство новых объектов, так и предоставление в аренду имеющихся», - добавил Айдос Кобетов.
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