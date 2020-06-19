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Сколько проблемных алиментщиков имеется в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
19 Июня 2020, 13:49
Сколько проблемных алиментщиков имеется в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько дел алиментщиков находится на рассмотрении судебных исполнителей в Казахстане, сообщил директор департамента стратегического планирования Министерства юстиции РК Берик Беркимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в стране на рассмотрении судебных исполнителе находится 210 тыс производств по алиментам, из них 5% являются проблемными алиментами. В частности, в прошлом году этот показатель у нас находился на уровне 18 тыс. Мы с местными исполнительными органами заключили меморандум и в течение 7-8 месяцев снизили число проблемных алиментов до 6,5 тысяч», - сказал Берик Беркимбаев, отвечая на вопросы журналистов по итогам отчетной встречи министра юстиции РК с населением.

Так, по его словам, местными исполнительными органами были проведены ярмарки вакансий.

«В результате около 2 200 должников по алиментам устроились на работу. Кроме того у около 200 задолжников были отобраны автомобили и помещены на штрафстоянку и они вернули долги», - добавил Берик Беркимбаев.


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