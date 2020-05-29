Сколько потратят на развитие Иле-Алатауского парка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть земель Иле-Алатауского государственного национального природного парка передана частной компании на долгосрочное лесопользование на 49 лет. Первоначально в проект будет вкладываться 14 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Победителем тендера является частная компания ТОО «КУЛТАУ и К». Недавно компания сменила название и сейчас называется «Туранга групп». Ее владельцем является бывший директор проекта «Кок-Жайляу» Александр Гужавин.

«Компанию я создал в 2004 году. В какой-то момент она была спящей. Большую деятельность до этого она не вела. У меня лично был опыт в туристических проектах. Возглавлял в свое время проект Кок-Жайляу. Сейчас я занимаюсь этим новым проектом около полутора лет, на сегодня привлекаю собственные средства. В будущем буду искать партнеров, обращаться за финансированием в наши квазигосударственные структуры, например, в банк развития Казахстана. Также смотрю, откуда можно привлекать финансирование. Сейчас, не так давно в США создали фонд. На среднюю Азию они поставили порядка 5 млрд долларов. Поэтому везде, где возможно, мы будем говорить. На прошлой неделе закончил работу по бизнес-плану для его презентации на площадках банков», - говорит Александр.

Мастер-план представляет из себя строительство 34 объектов. Из них 20 имеет непосредственное отношение к бизнесу, а 14 социальные - это обустройство троп, строительство мостов.

«В нем нет больших 2-3 этажных бетонных здании, которые выпячиваются на фоне природы. Там все объекты мягко вписываются - это глэмпинги, это визит-центры, кемпинги, этно-аулы, автокараванинги», - говорит вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев.

По его словам, визит-центр - это не объекты бизнеса, он дает человеку информацию о парке. Там можно увидеть в интерактивном варианте, а также в макете всю территорию парка и маршруты. На тропе будут установлены только скамейки для отдыха.

«В среднем на строительство одного визит-центра будет потрачено 250-200 миллионов тенге, там будут киоски для продажи сувениров, точки общепита, фаст-фуды, книжные магазины и другие магазины одежды, небольшие кафе, паркинги. В каждом ущелье будет парковка. Места еще определяем», - сказал он.

Он также пояснил, что, в первую очередь, нужно развивать в Национальном парке маршруты и тропы.

«Именно они будут привлекать наших и зарубежных туристов, так как у нас есть, что показать, а все, что идет: общепит, отели - это вторично. По этому принципу мы заложили все наши «хотелки» в идеологию и получили такой мастер план… Мне пришло понимание того, что мы не с того начинаем развитие экотуризма в Национальных парках. Мы сегодня видим ряд ресторанов, мы ориентируем народ на посещение парка, чтобы прийти покушать, переночевать, и все. А в Америке первично стоят маршруты и тропы. То есть, человек должен зайти на территорию Нацпарка для того, чтобы пообщаться с природой. Он зайдя на территорию Нацпарка, должен увидеть карту и тропы… Мы до сегодняшнего дня развивали наш экотуризм бессистемно и не комплексно. Почему? Дело в том, что мы закрепили за представителями бизнеса 122 участка общей площадью 200 гектаров. Если взять территорию Нацпарка, которая составляет 199 тысяч га, то это от всей территории составляет 0,1%. Мы видим разношерстный уровень и качество сервиса», - добавил Ерлан Нысанбаев.

Вице-министр также добавил, что 122 представителей бизнеса сегодня предоставляют разные сервисы.

«Сегодня мы начали процесс расторжения договоров с теми, кто не выполнил свои договорные обязательства по качеству услуг и уровню. Мы уже с 40 представителями бизнеса расторгли договоры, этот процесс продолжается. Нам надо поднять уровень сервиса, чтобы завлечь туристов, без этого турист не придет», - сказал он.

По его данным, туризм является очень серьезной составляющей экономики и может принести немалые доходы в государство, а также создает немало рабочих мест.

Как отметил Александр Гужавин, на первом этапе планируется построить современный визит-центр в ущелье Аюсай, где посетители смогут получить необходимую информацию о национальном парке и выбрать для себя оптимальный вид отдыха. Его открытие запланировано на 1 июля текущего года.

«Визит-центр - это временная конструкция, мы не используем бетоны. Он будет бесплатным с точки зрения получения информации, проведения классов. Мы планируем сделать там образовательный класс. Будет отдел сопутствующих товаров, будут продаваться сувениры, водичка, кофе, бананы. Сейчас рассматриваем вариант касательно туалета - решаем будет ли он платный или нет. Чуть позже, к концу года, откроем музейную экспозицию, посвященную снежному барсу. Сейчас готовим сценарии и бюджет. Будем использовать новые технологии, он будет платным. Также появятся кемпинги. По контракту есть места для организации беседок, где разрешается делать барбекю, но наша главная цель - оторвать посетителей от реки, от шашлыка и пива и дать, в первую очередь, возможность пройти пешком по нормальному маршруту, где есть навигация с понятными табличками. Мы профиль трассы изменим, не меняя профиль ландшафта», - пояснил А. Гужавин.

Напомним, инвестору предоставлены в аренду земельные участки в пределах границ Больше-Алматинского, Мало-Алматинского, Каменского, Талгарского, Кокбастауского и Тургенского лесничеств Иле-Алатауского государственного национального природного парка общей площадью 35 гектаров.