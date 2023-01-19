Сколько потратят на проведение выборов в Мажилис и маслихаты в 2023 году

19 Января 2023, 10:14

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы расходы на проведение выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 млрд тенге были включены на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дополнение к ранее озвученной информации о выделенных средствах на проведение выборов сообщаем следующее. В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию Республики, Главой государства в Послании от 1 сентября 2022 года поручено провести внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года», - отметили в ведомстве.

В Минфине уточнили, что в ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы в Парламенте расходы на проведение выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 млрд тенге включены на 2023 год (ранее зарезервированы в проекте бюджета на 2025 год).

«Данные расходы рассчитаны с учетом введения новой смешанной системы выборов: от политических партий по партийным спискам; по одномандатным территориальным избирательным округам», - пояснили в министерстве.

В сентябре 2022 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана заявил, что выборы в Мажилис и маслихаты пройдут в первой половине 2023 года.

Глава государства заявил, что с 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов Президента, Парламента и Правительства.