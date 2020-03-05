Сколько потратит государство на строительство моста через реку Урал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о планах на строительство автомобильного моста через реку Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая протяженность данного моста с подъездной дорогой составляет 12,1 км, в том числе длина моста 2,9 км и 9,2 км подъездной автодороги. Стоимость строительства, согласно заключению государственной экспертизы №01-01121/19 от 11.04.2019 года, составляет 36 млрд тенге. В рамках формирования проекта Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» расходы на строительство проекта не были заявлены», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на сегодняшний день акиматом Западно-Казахстанской области в рамках первого уточнения республиканского бюджета на 2020 год направлена бюджетная заявка для выделения средств из республиканского бюджета на начало реализации проекта в сумме 1 млрд тенге.

«При этом отмечаем, что данный проект поддержан администратором бюджетной программы – Министерством индустрии и инфраструктурного развития и будет рассмотрен в установленном законодательством Республики Казахстан порядке при первом уточнении республиканского бюджета на 2020 год», - отметил премьер.

«Вместе с тем, учитывая большую стоимость проекта, полагаем необходимым вопрос выделения средств на данный проект рассмотреть на паритетной основе (50/50) путем софинансирования из местного бюджета, а также в планово-поэтапном порядке в рамках формирования республиканского бюджета на 2021-2023 годы», - добавил глава Правительства.