Сколько потратили в Алматы на новогоднее оформление

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оформление Алматы к новогодним праздникам проведено в сокращенном варианте. Об этом сообщили в управлении культуры города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией по КВИ произошло секвестрование бюджета, в связи с чем уже второй год подряд в Алматы сокращены расходы на праздничное оформление города, а также проведение культурно-массовых мероприятий. С целью экономии средств, все ресурсы были брошены на стабилизацию последствий борьбы с пандемией. В связи с этим, оформление мегаполиса к новогодним праздникам проведено в сокращенном варианте», - отметили в управлении культуры Алматы.

Так, традиционно, главная елка города установлена на площади Астана, возле КБТУ. Остальные инсталляции установлены по 8 районам города – на центральных улицах, возле районных акиматов, на пешеходных зонах.

Таким образом, были украшены Парк Первого Президента, площадки перед Дворцом Республики, перед цирком и акиматами, пешеходная зона по улице Панфилова и по улице Сауранбаева, Алматы Арена, ТЮЗ им. Н. Сац, Дворец Спорта, Халык Арена, Медео, улицы Майлина, аль-Фараби. Во всех районах города были установлены ёлки, МАФы и фотозоны. Также использованы малые архитектурные формы прошлого года.

Сообщается, что в 2021 году тендер на оформление к празднованию «Нового Года-2022» по городу Алматы выиграла компания «Clover Media Group» на 224 000 000 тенге. Сумма включает не только изготовление и монтаж-демонтаж уличного новогоднего украшения, но и все налоги, предусмотренные законодательством РК, в том числе НДС – более 24 миллиона тенге.

«В рамках договора были установлены елки, малые архитектурные формы, фотозоны. Всего изготовлено и установлено на улицах города более 100 объектов. Кроме того, была проведена совместная работа с представителями малого и среднего бизнеса по украшению прилегающей к объекту собственника территории», - уточнили в управлении культуры.

Ранее в акимате сообщали, что новогоднего фейерверка 31 декабря не будет.