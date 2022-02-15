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Сколько поручений Главы государства уже исполнили в Казахстане

15 Февраля 2022 09:34
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Сколько поручений Главы государства уже исполнили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько поручений Главы государства уже исполнено в Казахстане, рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях стабилизации социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране с начала января текущего года Главой государства даны 140 поручений оперативного и системного характера. На сегодня исполнены 44 поручения. На стадии завершения находятся 32 поручения», - сказал Алибек Куантыров.

Глава МНЭ отметил, что на расширенном заседании Правительства Глава государства поставил конкретные задачи по повышению благосостояния и доходов населения, снижению неравенства и созданию рабочих мест, привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса.

Было отмечено, что в рамках данных задач, за министерством национальной экономики закреплены 5 поручений:

- разработка Программы повышения доходов населения;

- разработка Комплекса мер по контролю и снижению инфляции;

- реформирование НПП «Атамекен» с фокусировкой на поддержке, защите и развитии малого бизнеса;

- проведение анализа эффективности программы «Экономика простых вещей»;

- кратное увеличение налога на майнинг.


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#Правительство РК   #Экономика   #Миннацэкономики  
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Автор:

Серик Сабеков

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