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Сколько поездок в регионы Казахстана совершил Глава государства в 2021 году

30 Декабря 2021 19:22
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Сколько поездок в регионы Казахстана совершил Глава государства в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о поездках Президента Касым-Жомарта Токаева в регионы в 2021 году опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook, передает МИА «Казинформ».

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#Президент Казахстана   #Регионы   #Итоги 2021 года  
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