Сколько подростков злоупотребляют курением в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала об уровне потребления табачных изделий в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными причинами преждевременной смертности остаются четыре категории неинфекционных заболеваний: болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет. Значительный вклад в увеличение риска НИЗ вносят такие предотвратимые поведенческие факторы, как нездоровое питание, низкая физическая активность, потребление табака и алкоголя», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

В этой связи, по ее словам, основным аспектом ЗОЖ является профилактика поведенческих факторов риска.

«Табакокурение среди взрослого населения РК по данным исследования ВОЗ среди лиц старше 15 лет (ГАТС - 2019 год) составляет – 21,5%, при этом среди мужчин курят – более 38%, женщин – 6,4%. Средний возраст начала курения составляет – от 17 до 18 лет», - отметила министр.

«По результатам исследований поведения школьников (ЧБСС - 2018 год) в возрасте 15 лет среди мальчиков курят – 10%, а среди девочек – 6%. Еще большую популярность среди подростков имеют электронные сигареты. В 15-летнем возрасте потребителей нагревательного табака среди мальчиков – 14% и среди девочек - 6%», - заключила А. Гиният.

Напомним, министр здравоохранения РК Ажар Гиният выступила с докладом касательно развития массового спорта в стране.

























Фото:trezvo.org