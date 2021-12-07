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Сколько подростков и женщин привились Pfizer в Казахстане
7 Декабря 2021 08:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против COVID-19 в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВК по нераспространению COVID-19.
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По данным ведомства на 6 декабря, вакциной Pfizer провакцинировано:
1-й дозой: подростки – 110 337, б еременные женщины – 8 097, к ормящие женщины – 19 420.
2-й дозой: п одростки – 881, б еременные женщины – 102, к ормящие женщины – 246.
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