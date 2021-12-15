Сколько подростков и беременных вакцинировались от COVID-19 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вакцину Pfizer получили более 22 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня провакцинированы Pfizer (Comirnaty) 22 411 человек, в том числе беременные - 1300, кормящие - 4501 и подростки - 16 610», - сообщили в управлении общественного здоровья города.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1277 человек, вторым компонентом 2063 человека. Всего за весь период с 1 февраля по 14 декабря 2021 года вакцинировано первым компонентом 1 057 833 алматинца, вторым компонентом 992 055 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 122 922 человека.

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействована 201 прививочная бригада из 756 человек.

Сообщается, что за 14 декабря зарегистрировано 38 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 37 случаев с симптомами и один без симптомов. Выписано всего – 17, поступило – 15. Итого в инфекционных стационарах (1434 коек) находятся 185 человек (7 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии – 29. На ИВЛ – 10, на неинвазивной ИВЛ – 11, High flow занят 1 аппарат.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 337 пациента, с симптомами – 333, с легкой и средней степенью, без симптомов – 4.