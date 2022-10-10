Сколько подъемных выплачивают для молодых врачей в регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе правительственного часа в Мажилисе сказала, что надо усилить социальную поддержку врачей, которые едут в село, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством совместно с местными исполнительными органами планомерно проводится соответствующая работа. Во-первых, для привлечения медицинских кадров в село принята обязательная трехлетняя норма отработки выпускников. На каждого прибывшего врача выделяется подъемное пособие от 1 миллиона до 2 миллионов тенге, а некоторые акиматы выделяют пособия до 3-5 миллионов», - сказала Ажар Гиният.

По данным ведомства, самый большой размер подъемного пособия для врачей выделяют в СКО и Костанайской области.

«Надо еще усилить социальную поддержку врачей, которые едут в село. Ежегодно на подготовку 1500 медицинских кадров клинического профиля выделяется государственный образовательный заказ, гранты, осуществляется распределение выпускников. Сегодня в сельской местности работают более 67 тысяч медицинских работников, в том числе 13 тысяч врачей и 54 тысячи средних медицинских работников», - сообщила Ажар Гиният.

Министр уточнила, что показатель обеспеченности врачами на селе составляет 17,2 на 10 тысяч населения (РК – 40,9), в странах Организации экономического сотрудничества и развития этот показатель составляет 33 на 10 тысяч населения.

Показатель обеспеченности средним медицинским персоналом на селе составляет 87,2 на 10 тысяч населения (РК - 98,7), в странах Организации экономического сотрудничества и развития этот показатель равен 91 на 10 тысяч населения. Кроме того, прорабатывается пилотный проект «резиденты в село» для прохождения резидентами обязательной практики на селе.

Глава государства поручил в течение трех лет обеспечить ежегодное увеличение количества грантов резидентуре на 70%.

В текущем году в районы направлено 2981 молодой специалист в соответствии с потребностями практического здравоохранения, в села – 797 человек.

«Министерство совместно с акиматами на постоянной основе отслеживает прибытие специалистов. Местные органы должны работать на стабилизацию прибывших молодых специалистов. За два года трудоустроено более 1300 выпускников, из них 94% выделено в село. В 2022 году выделили около 800 выпускников», - заключила Ажар Гиният.

Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что в селе живут 7,8 млн человек и продолжительность жизни в селах выше, чем в городах.