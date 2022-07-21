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Сколько племенных птицеводческих репродукторов мясного направления работает в РК
21 Июля 2022 14:07

Сколько племенных птицеводческих репродукторов мясного направления работает в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане действуют 2 племенные фабрики яичного направления и 4 племенных репродуктора мясного направления в птицеводстве. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, выступая на Форуме Евразийской птицеводческой ассоциации в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти фабрики работают в основном для удовлетворения собственных потребностей в племенном молодняке», - сказал Айдарбек Сапаров.

Для полного обеспечения племенным материалом отечественных птицефабрик, по словам вице-министра, со стороны государства предусмотрены инвестиционные субсидии на «Создание и расширение племенного репродуктора первого и второго порядка в птицеводстве».

«В этой связи призываю всех продолжить совместную работу в данном направлении», - подчеркнул вице-министр.

Ранее сообщалось, что работники отрасли просят возродить деятельность Института птицеводства в Каскелене.


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Автор:
Корреспондент
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